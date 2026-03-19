✅ Подготовлена рекомендация с порядком отражения инвестиций в аренду в бухгалтерском балансе

Инвестиции в аренду почти всегда содержат части, подлежащие погашению в короткие и долгие сроки, а в ФСБУ 4/2023 используются несимметричные подходы в отношении долгосрочной и краткосрочной части у оборотного и внеоборотного актива.

Согласно ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в бухучете арендодателя в случае классификации объекта учета аренды в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды признается инвестиция в аренду в качестве актива. Но в ФСБУ 25/2018 нет порядка представления инвестиции в аренду в бухгалтерской отчетности и бухбалансе.

В связи с этим эксперты НРБУ «БМЦ» (Бухгалтерский методологический центр) подготовили Рекомендацию Р-147/2026-ОК Лизинг «Инвестиции в аренду в бухгалтерском балансе».

Какие проблемы видят эксперты.

Состав и содержание информации, раскрываемой в бухотчетности, установлены ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

В требованиях к балансу в составе минимального перечня показателей, раскрытием которых обеспечивается представление о финансовом положении экономического субъекта, нет статьи «Инвестиции в аренду».

В образце формы бухгалтерского баланса (Приложение № 3 к ФСБУ 4/2023) ее тоже нет.

Для показателя «Инвестиции в аренду» не предусмотрен код в сдаваемой бухотчетности. Но показатель «Инвестиции в аренду» указан в ФСБУ 4/2023 в числе «иных показателей», которые могут быть включены в баланс с учетом существенности.

Также п. 13 ФСБУ 4/2023 требует представлять в балансе активы как оборотные или внеоборотные — в зависимости от срока их обращения или погашения.

Пункт 14 ФСБУ 4/2023 увязывает классификацию активов в качестве оборотного или внеоборотного с операционным циклом.

Передача активов в финансовую аренду не является в буквальном смысле продажей или потреблением, считают эксперты. Скорее это нечто среднее между продажей и потреблением.

С одной стороны, если рассматривать передачу активов в финаренду как предмет деятельности организации (в случае с лизинговыми компаниями), то операционным будет время с момента закупки для передачи в лизинг до получения последнего арендного платежа.

С другой стороны, если передача в финаренду не предмет деятельности, то операционный цикл должен определяться как время между другими процессами, не связанными с арендой. Тогда инвестиция в аренду представляет собой инвестицию в классическом понимании этого термина как внеоборотного актива.

Кроме того, инвестиция в аренду практически всегда содержит части, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев и до 12 месяцев. А в ФСБУ 4/2023 используются несимметричные подходы в отношении долгосрочной и краткосрочной части у оборотного и у внеоборотного актива.

То есть варианта, при котором вся инвестиция в аренду представляется в качестве внеоборотного актива, не существует. Выбирать можно только между вариантом:

представления всей инвестиции в аренду в качестве оборотного актива;

либо разбиением ее на краткосрочную и долгосрочную части.

Также ФСБУ 4/2023 не позволяет отказываться от классификации каких-либо активов на оборотные или внеоборотные. Сама форма бухгалтерского баланса не предполагает альтернативного представления активов и обязательств в нем в порядке их ликвидности и вынуждает по каждому активу, в том числе по инвестиции в аренду, принять решение — в каком из двух разделов баланса актив представить.

Для решения этих проблем разработана Рекомендация по определению порядка представления инвестиций в аренду в бухгалтерском балансе арендодателя.

Ее планируют утвердить на заседании отраслевого комитета 2 апреля 2026 года.

