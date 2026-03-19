Больше половины россиян берут микрозаймы на непредвиденные расходы. А некоторые – на игрушки в виде монстров и кокошники

Почти 20% россиян брали микрокредиты. Чаще всего – до 10 тыс. рублей.

В последние два года 19,3% россиян брали микрозаймы. Главной целью у 57% при этом были непредвиденные расходы.

Такие результаты получила компания «Альфа-Деньги».

Так, 25% опрошенных брали кредит на лечение и оздоровление для себя, родственников и даже домашних питомцев.

Также часто брали займы на такие цели:

бытовые расходы, покупка бытовой техники, электроники и мебели – 10%;

ремонт автомобиля или жилья, строительство – 2,5%;

образование и бизнес-нужды (по 1,5%).

Также россияне занимали деньги на нестандартные цели: лимитированные игрушки в виде монстров, концерты популярных исполнителей, кокошник с полудрагоценными камнями.

72,6% опрошенных берут в долг до 10 тыс. рублей. 10% — от 10 до 20 тыс., а кредиты больше 100 тыс. получали 3,3% клиентов.