Больше половины россиян берут микрозаймы на непредвиденные расходы. А некоторые – на игрушки в виде монстров и кокошники
В последние два года 19,3% россиян брали микрозаймы. Главной целью у 57% при этом были непредвиденные расходы.
Такие результаты получила компания «Альфа-Деньги».
Так, 25% опрошенных брали кредит на лечение и оздоровление для себя, родственников и даже домашних питомцев.
Также часто брали займы на такие цели:
бытовые расходы, покупка бытовой техники, электроники и мебели – 10%;
ремонт автомобиля или жилья, строительство – 2,5%;
образование и бизнес-нужды (по 1,5%).
Также россияне занимали деньги на нестандартные цели: лимитированные игрушки в виде монстров, концерты популярных исполнителей, кокошник с полудрагоценными камнями.
72,6% опрошенных берут в долг до 10 тыс. рублей. 10% — от 10 до 20 тыс., а кредиты больше 100 тыс. получали 3,3% клиентов.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.