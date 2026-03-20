Минсельхоз выделил 200 млн рублей пострадавшим от пастереллеза в Новосибирской области

Больше 20 собственников личных подсобных хозяйств получат выплаты за изъятие скота во время эпидемии пастереллеза.

Также власти приняли больше 50 заявлений на получение социальных выплат. Их начнут переводить владельцам подсобных хозяйств с 19 марта 2026 года.

«Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым мы прорабатываем дополнительные решения, которые помогут пострадавшим хозяйствам восполнить утраченное поголовье и возобновить хозяйственную деятельность», — сказал замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов.

Также он добавил, что ежегодно из федерального бюджета выделяют около 15 млрд рублей на поддержку малого агробизнеса.

Пастереллез — это инфекционное заболевание, которое поражает крупный и мелкий рогатый скот, свиней, кроликов, птиц. Источник инфекции — больные животные.

С начала 2026 года в Новосибирской области ввели карантин по бешенству животных и пастереллезу. Власти изымают животных в личных подсобных хозяйствах, чтобы локализовать очаги заражения.