✅ Налоговая дала подробную инструкцию — как перевыпустить КЭП
Для продления действия КЭП посещать налоговую или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России не обязательно. УФНС пошагово объяснило, что предпринять.
Этап
Событие/Что сделать
1
За две недели до окончания срока действия КЭП в личный кабинет поступит уведомление об этом
2
Нужно вставить токен с действующей подписью в компьютер
3
Открыть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
4
Зайти во вкладку перевыпуска КЭП и выбрать одну из кнопок:
5
Направить заявление на перевыпуск
6
Запросить изготовление сертификата КЭП и сформировать его
7
После прохождения датчика случайных чисел подписать и отправить запрос в систему
8
Последний этап — выпуск сертификата.
В личном кабинете нужно зайти в раздел «Информация о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи» и нажать «Выпустить», «Просмотреть», «Подписать и отправить» и «ОК».
Налоговики обращают внимание, что заключительный этап перевыпуска сертификата КЭП — это отзыв действующего сертификата. Его пропуск повлечет автоматический отзыв нового выпущенного сертификата через 5 дней. Причина — требование о наличия только одного действующего сертификата юрлица.
