Электронные подписи

✅ Налоговая дала подробную инструкцию — как перевыпустить КЭП

Перевыпустить квалифицированную электронную подпись можно дистанционно с помощью сервисов личного кабинета налогоплательщика юридического лица/индивидуального предпринимателя.

Для продления действия КЭП посещать налоговую или офис обслуживания доверенного лица УЦ ФНС России не обязательно. УФНС пошагово объяснило, что предпринять.

Этап

Событие/Что сделать

1

За две недели до окончания срока действия КЭП в личный кабинет поступит уведомление об этом

2

Нужно вставить токен с действующей подписью в компьютер

3

Открыть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

4

Зайти во вкладку перевыпуска КЭП и выбрать одну из кнопок:

  • для ИП — «Перевыпустить сертификат ЭП»;

  • для компаний — зайти во вкладку «Заявление. Запросы», затем — «Электронная подпись (КЭП)» и «Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи (сертификат ЭП)».

5

Направить заявление на перевыпуск

6

Запросить изготовление сертификата КЭП и сформировать его

7

После прохождения датчика случайных чисел подписать и отправить запрос в систему

8

Последний этап — выпуск сертификата.

В личном кабинете нужно зайти в раздел «Информация о заявлениях на перевыпуск сертификата электронной подписи» и нажать «Выпустить», «Просмотреть», «Подписать и отправить» и «ОК».

Налоговики обращают внимание, что заключительный этап перевыпуска сертификата КЭП — это отзыв действующего сертификата. Его пропуск повлечет автоматический отзыв нового выпущенного сертификата через 5 дней. Причина — требование о наличия только одного действующего сертификата юрлица.

Автор

Р7
Автоматизация учета

Как выбрать офисное ПО для компании: критерии выбора и чек-лист

Офисное ПО — это комплекс инструментов, с помощью которых сотрудники создают документы, общаются, координируют свои действия. От правильного выбора пакета программ зависит скорость процессов, безопасность данных и удобство взаимодействия пользователей.

Как выбрать офисное ПО для компании: критерии выбора и чек-лист

