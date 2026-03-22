✅ Налоговая дала подробную инструкцию — как перевыпустить КЭП

Этап Событие/Что сделать

1 За две недели до окончания срока действия КЭП в личный кабинет поступит уведомление об этом

2 Нужно вставить токен с действующей подписью в компьютер

3 Открыть личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС

4 Зайти во вкладку перевыпуска КЭП и выбрать одну из кнопок: для ИП — «Перевыпустить сертификат ЭП»;

для компаний — зайти во вкладку «Заявление. Запросы», затем — «Электронная подпись (КЭП)» и «Заявление на перевыпуск квалифицированного сертификата электронной подписи (сертификат ЭП)».

5 Направить заявление на перевыпуск

6 Запросить изготовление сертификата КЭП и сформировать его

7 После прохождения датчика случайных чисел подписать и отправить запрос в систему