Зарплата

Прокуратура будет безотлагательно защищать россиян от задержек зарплаты

19 марта 2026 года Президент призвал прокуроров добиваться более качественного и последовательного решения важных проблем людей, в том числе разобраться с задержками при выплате зарплаты.

Владимир Путин заявил, что прокуратура должна безотлагательно защищать права сотрудников в случаях задержек по выплате зарплаты.

«Среди приоритетных направлений: защита трудовых и социальных прав, нужно [также] продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случае задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба», — сказал Владимир Путин на совещании коллегии Генпрокуратуры.

Также он добавил, что особое внимание нужно уделить правам несовершеннолетних, пожилых и других социально уязвимых групп. Президент признал, что в этой сфере нарушений «по-прежнему, к сожалению, много».

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

