Прокуратура будет безотлагательно защищать россиян от задержек зарплаты
Владимир Путин заявил, что прокуратура должна безотлагательно защищать права сотрудников в случаях задержек по выплате зарплаты.
«Среди приоритетных направлений: защита трудовых и социальных прав, нужно [также] продолжать безотлагательно восстанавливать справедливость в случае задолженности по заработной плате, добиваться полагающихся по закону выплат работникам и возмещения причиненного ущерба», — сказал Владимир Путин на совещании коллегии Генпрокуратуры.
Также он добавил, что особое внимание нужно уделить правам несовершеннолетних, пожилых и других социально уязвимых групп. Президент признал, что в этой сфере нарушений «по-прежнему, к сожалению, много».
