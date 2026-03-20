Альянс ИИ видит чрезмерную административную нагрузку в законопроекте Миницифры

Законопроект Минцифры о госрегулировании искусственного интеллекта в России вводит чрезмерную административную нагрузку на ИИ-разработчиков.

Так считают в Альянсе в сфере ИИ, который объединяет ИТ-компании (Сбер, Яндекс, VK).

При этом некоторые предложенные нормы помогут развитию ИИ – например, установление основных понятий и принципов.

Также законопроект говорит о необходимости поддержки российских разработчиков нейросетей.

«Например, говорится о мерах поддержки центров обработки данных для целей ИИ», — сказали в Альянсе.

Но ряд норм вводит чрезмерную административную нагрузку на разработчиков, что может сказаться на развитии всей отрасли, отдельных сервисов и решений на основе ИИ.

«Например, нужно аккуратно подходить к вопросам маркировки и ответственности разработчиков ИИ и владельцев сервисов, ПО с ИИ», — считают ИТ-компании.

Речь идет о текущей версии законопроекта. Представители отрасли продолжат обсуждать будущий закон с рынком и регулятором.