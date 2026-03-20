Сенатор: минимальную сумму туристического налога не снизят

В 2026 году уменьшение нижней планки турналога в 100 рублей не обсуждается.

Так считает зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

«Нет, вряд ли. Тут вопрос, [как бы его] не повысили бы. До этого был эксперимент по курортному сбору. И он составлял до 100 рублей в сутки. Но в основном регионы устанавливали на уровне 50 рублей», — напомнил Епишин.

У муниципалитетов не так много источников дохода, и уменьшение нижней планки туристического налога в 100 рублей «никто не обсуждает», добавил он

В 2025 году ставка турналога составляла 1% от стоимости номера в сутки, но не менее 100 рублей. Каждый год размер ставки растет и к 2029 достигнет 5%. Налог включают в стоимость проживания, отели платят его в местный бюджет.

О том, что минимальная ставка туристического налога слишком высока для малого бизнеса и ее нужно снизить, ранее заявляла депутат Виктория Абрамченко.