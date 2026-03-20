👀 Электронную подпись смогут получить люди без имени или фамилии

Жители РФ или иностранцы получат возможность оформить электронную подпись, даже если у них нет фамилии или имени.

19 марта 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект с изменениями в работе электронных подписей.

Согласно им, сертификат ключа проверки ЭП будет можно получить международной и межправительственной организации, в том числе их представительствам и иным обособленным подразделениям.

Также законопроект позволит получить иностранцам и россиянам электронную подпись, даже если у них нет фамилии или имени.

Кроме того, документ обяжет всех операторов государственных и муниципальных информационных систем использовать единую форму машиночитаемой доверенности, для которых нужно предоставить электронные документы, подписанные квалифицированным сертификатом.

«Данное требование направлено на исключение случаев применения форм машиночитаемых доверенностей, отличных от единой формы», — сказано в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.