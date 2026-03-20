❗❗❗ С 1 апреля 2026 нужно по-новому заполнять платежные поручения по налогам

Минфин утвердил новый порядок оформления платежек на уплату налогов и взносов.

С 1 апреля 2026 года меняются правила заполнение реквизитов в платежных поручениях на уплату налогов и взносов: вступит в силу приказ Минфина от 16.05.2025 № 58н.

Об этом напомнило региональное УФНС.

Что изменится с 1 апреля:

Реквизит Что меняется КПП плательщика (реквизит 102) При уплате ЕНП теперь всегда проставляется «0» (ранее допускалось указание КПП). Исключение – иностранные компании с несколькими филиалами: они указывают свой КПП. Если платеж проводится вне рамок ЕНП, указывают КПП организации или обособки. ИП и физлица, как и прежде, ставят «0». Плательщик (реквизит 8) Будет новый формат заполнения для предпринимателей и частнопрактикующих лиц. Кроме ФИО, необходимо добавлять статус в скобках: ИП: «Иванов Иван Иванович (ИП)»;

Нотариусы: «Иванов Иван Иванович (нотариус)»;

Адвокаты: «Иванов Иван Иванович (адвокат)»;

Главы КФХ: «Иванов Иван Иванович (КФХ)». ОКТМО (реквизит 105) Ранее при уплате ЕНП допускалось указание восьмизначного кода. Теперь проставляют «0». Если платеж проводится вне рамок ЕНП, указывают восьмизначный код ОКТМО. Назначение платежа (реквизит 24) Поле перестало быть произвольным. При уплате ЕНП теперь обязательно указывать аббревиатуру «ЕНП». Если платеж проводит представитель, в назначении пишут ИНН и КПП представителя, а также данные лица, за которое производится уплата. Для всех остальных платежей сохраняется текстовое описание.

С 01.04.2026 отменяется действовавший ранее регламент — приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и заполнять платежки по новым правилам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите профессию с нуля от бухучета в 1С до налоговой оптимизации, легко справитесь с годовой отчетностью и проверками налоговой.

Цена курса со скидкой 75%: 4 900 ₽ вместо 19 900 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».