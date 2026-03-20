ОК МП моб 8312
⚡️ Итоги дня: ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды 278 рублей на акцию, WB Кошельком можно платить в офлайн-магазинах, манул Тимофей остался без варшавской «невесты»

Подготовили обзор главных событий дня — 20 марта 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Россия в феврале 2026 года экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 сумму — почти 14 млн долларов.

  • Поставки яблок из Грузии в Россию достигли исторического максимума. По итогам февраля 2026 года — рекордные 2,96 млн долларов. Это в 1,9 раза больше чем в январе и в 1,8 раза больше чем в феврале годом ранее. 

  • Россия занимает третье место среди стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на картофель.

  • Россия в феврале 2026 года третий месяц подряд наращивала импорт пива из материкового Китая, благодаря чему заняла третье место в рейтинге его крупнейших покупателей. Поставки в конце зимы подросли на 8% — до 2,9 млн долларов.

  • Количество покупок одежды и обуви в российских магазинах в 2025 году снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом средний чек вырос на 5%.

  • Россия по итогам февраля 2026 года заняла первую строчку в рейтинге крупнейших импортеров легковых авто из Китая. За месяц импорт вырос почти на треть, достигнув 855,8 млн долларов против 654,9 млн в январе.

  • WB Кошелек стал доступен для оплаты покупок в офлайн-магазинах. Теперь предприниматели могут легко подключить прием платежей через WB Кошелек на кассах «Эвотор». Это альтернатива карточным платежам, позволяющая бизнесу снизить затраты на эквайринг.

  • Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию. Чистый убыток по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году составил 1,06 трлн. В прошлом году у компании была прибыль 851,5 млрд.

  • Мигрантам-курьерам в целом по России сейчас готовы предложить 70-80 тыс. рублей в месяц без учета чаевых. Для сравнения, в строительстве показатели варьируются от 60 тыс. для неквалифицированных работников и от 80 тыс. для квалифицированных специалистов и техников.

  • POIZON начнет доставлять заказы в пункты выдачи Яндекс Маркета. К партнерству подключились более 6 500 пунктов выдачи, а в части из них откроют примерочные POIZON. Интеграцию завершат до конца марта 2026 года.

  • ВТБ предоставит скидки своим клиентам на Яндекс Маркете, размер выгоды может достигать 50%. Для ее получения действующим клиентам банка достаточно привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать ее при покупке. 

  • Россияне в 2026 году сократили число вторых турпоездок, предпочитая отправиться в одно большое путешествие за год.

  • Спрос россиян на летний отдых в Краснодарском крае в 2026 году увеличился на 13,2%, в Крыму — на 20,9% по сравнению с летним сезоном 2025 года. 

  • «Лента» запустила подтверждение возраста с помощью цифрового ID в мессенджере MAX на классических кассах и кассах самообслуживания. 

  • Яндекс выпустил мобильное приложение «Интернетометр». Оно показывает скорость скачивания и загрузки, пинг и оценивает качество соединения. Также доступны технические данные — от IP-адреса до параметров устройства.

  • Варшавский зоопарк отказался предоставить «невесту» манулу Тимофею. Ему подбирают невесту «редкой крови» для здорового потомства.

