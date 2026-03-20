⚡️ Итоги дня: ЛУКОЙЛ может выплатить дивиденды 278 рублей на акцию, WB Кошельком можно платить в офлайн-магазинах, манул Тимофей остался без варшавской «невесты»

Россия в феврале 2026 года экспортировала в Китай замороженную говядину на рекордную с мая 2023 сумму — почти 14 млн долларов.

Поставки яблок из Грузии в Россию достигли исторического максимума. По итогам февраля 2026 года — рекордные 2,96 млн долларов. Это в 1,9 раза больше чем в январе и в 1,8 раза больше чем в феврале годом ранее.

Россия занимает третье место среди стран «Большой двадцатки» с самыми низкими ценами на картофель.

Россия в феврале 2026 года третий месяц подряд наращивала импорт пива из материкового Китая, благодаря чему заняла третье место в рейтинге его крупнейших покупателей. Поставки в конце зимы подросли на 8% — до 2,9 млн долларов.

Количество покупок одежды и обуви в российских магазинах в 2025 году снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, при этом средний чек вырос на 5%.

Россия по итогам февраля 2026 года заняла первую строчку в рейтинге крупнейших импортеров легковых авто из Китая. За месяц импорт вырос почти на треть, достигнув 855,8 млн долларов против 654,9 млн в январе.

WB Кошелек стал доступен для оплаты покупок в офлайн-магазинах. Теперь предприниматели могут легко подключить прием платежей через WB Кошелек на кассах «Эвотор». Это альтернатива карточным платежам, позволяющая бизнесу снизить затраты на эквайринг.

Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал финальные дивиденды за 2025 год в размере 278 рублей на акцию. Чистый убыток по МСФО с учетом прекращения деятельности по части активов в 2025 году составил 1,06 трлн. В прошлом году у компании была прибыль 851,5 млрд.

Мигрантам-курьерам в целом по России сейчас готовы предложить 70-80 тыс. рублей в месяц без учета чаевых. Для сравнения, в строительстве показатели варьируются от 60 тыс. для неквалифицированных работников и от 80 тыс. для квалифицированных специалистов и техников.

POIZON начнет доставлять заказы в пункты выдачи Яндекс Маркета. К партнерству подключились более 6 500 пунктов выдачи, а в части из них откроют примерочные POIZON. Интеграцию завершат до конца марта 2026 года.

ВТБ предоставит скидки своим клиентам на Яндекс Маркете, размер выгоды может достигать 50%. Для ее получения действующим клиентам банка достаточно привязать карту ВТБ к своему аккаунту на маркетплейсе и использовать ее при покупке.

Россияне в 2026 году сократили число вторых турпоездок, предпочитая отправиться в одно большое путешествие за год.

Спрос россиян на летний отдых в Краснодарском крае в 2026 году увеличился на 13,2%, в Крыму — на 20,9% по сравнению с летним сезоном 2025 года.

«Лента» запустила подтверждение возраста с помощью цифрового ID в мессенджере MAX на классических кассах и кассах самообслуживания.

Яндекс выпустил мобильное приложение «Интернетометр». Оно показывает скорость скачивания и загрузки, пинг и оценивает качество соединения. Также доступны технические данные — от IP-адреса до параметров устройства.