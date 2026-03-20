У 75% предпринимателей нет прибыли для развития бизнеса

Предприятия ждут, пока Центробанк снизит ключевую ставку до 11-10% годовых, чтобы начать инвестировать в свое развитие, а пока они предпочитают фиксировать доходность на вкладах.

Центр стратегических разработок (ЦСР) провел мониторинг экономического климата и выяснил, что 3/4 предприятий малого и среднего бизнеса (75%) не имеют прибыли, которая нужна им для развития бизнеса. В феврале 2026 года показатель был 57%.

Размещать прибыль на банковских депозитах, чтобы получить доходность, выбрали 17% предпринимателей. Только 8,3% участников опроса заявили о готовности направить прибыль на расширение производства. Для сравнения, в феврале таких респондентов было 29%.

Основные барьеры для развития — низкий спрос (42%), высокая стоимость земных средств (33%) и рост издержек (14%). Об этом сообщает бюллетень ЦСР.

«Слабый спрос существенно ограничивает возможности бизнеса», — сказали в ЦСР.

В 2025 году доля собственных средств компаний в капитальных инвестициях составила 59%, это максимум с 1997 года. Вложения в основной капитал упали на 2,3%. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2026 году снижение инвестиций составит 0,5%.

Промышленность начнет инвестировать при снижении ключевой ставки до 11-10% годовых, а пока что предприятия не видят в этом смысла.