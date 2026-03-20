Россиянам нужно накопить 3 млн рублей, чтобы почувствовать себя счастливыми

Только 8% россиян признали, что уже счастливы и без сбережений, но для большинства деньги — одно из важных условий благополучия.

41% россиян считает, что основа долгосрочного счастья — это крепкое физическое и ментальное здоровье. Затем идут отношения с семьей (29%), высокий доход и финансовая стабильность (25%), творчество и путешествия (5%).

Чтобы почувствовать себя счастливыми 36% респондентам нужна зарплата в 200 тыс. рублей в месяц. 34% выбрали от 500 тыс. до 1 млн, 15% — свыше 1 млн. Еще 15% будут счастливы, зарабатывая до 100 тыс. в месяц. Об этом сказано в исследовании НПФ Сбера и медиахолдинга Rambler& Co.

92% участника опроса считают, что для счастья нужны деньги в запасе. Подушка с накоплениями в 3 млн рублей устроит 49%, 2-3 млн нужно 26%, а 1 млн достаточно 17%.

Часть денег россияне планируют хранить на накопительном счете, чтобы иметь к ним доступ, а часть отправить на вклад или в программу долгосрочных сбережений (ПДС).