Квартиру купили в 2016, но дом сдан в 2024: с какой даты считать срок владения
Срок владения жильем отсчитывается с даты полной оплаты по договору долевого участия (ДДУ).
В чат ФНС обратились за консультацией: квартира куплена по договору долевого участия с оплатой 100% в 2016 году, но дом сдан только в 2024 из-за банкротства застройщика.
Нужно ли сейчас платить налог с продажи этой квартиры, спрашивает владелец.
«В данном случае срок владения исчисляется с даты полной оплаты по договору ДДУ», — ответили налоговики.
Для подтверждения факта оплаты рекомендуют направить документы в налоговую.
Начать дискуссию