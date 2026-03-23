НДФЛ

Квартиру купили в 2016, но дом сдан в 2024: с какой даты считать срок владения

Срок владения жильем отсчитывается с даты полной оплаты по договору долевого участия (ДДУ).

В чат ФНС обратились за консультацией: квартира куплена по договору долевого участия с оплатой 100% в 2016 году, но дом сдан только в 2024 из-за банкротства застройщика.

Нужно ли сейчас платить налог с продажи этой квартиры, спрашивает владелец.

«В данном случае срок владения исчисляется с даты полной оплаты по договору ДДУ», — ответили налоговики.

Для подтверждения факта оплаты рекомендуют направить документы в налоговую.

