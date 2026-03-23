Минобороны может получить доступ к данным ЗАГС

Депутаты предлагают дать право Министерству обороны получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния в электронной форме.

20 марта 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве Минобороны получать сведений из ЗАГСов.

Данная норма предлагается для оптимизации предоставления соцгарантий и компенсаций военнослужащим, гражданскому персоналу ВС РФ и уволенным с военной службы, а также членам их семей.

Также это должно упростить ведение воинского учета, говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

