Подборка 3 моб
НДФЛ

ФНС уточнила, как облагается НДФЛ матпомощь от нескольких работодателей

От НДФЛ освобождена материальная помощь до 4 тыс. рублей от всех работодателей.

Работник в течение года получал доход у нескольких работодателей, в том числе материальную помощь.

Может ли каждый работодатель применить вычет в 4 000 рублей, спросили в чате ФНС

Не подлежит обложению НДФЛ материальная помощь от всех работодателей в сумме, не превышающей 4 тыс. рублей за налоговый период (календарный год), пояснили налоговики. То есть нельзя.

Автор

ЭДО в кадровом учете

Рейтинг сервисов КЭДО в 2026 году. ТОП лучших систем для кадрового электронного документооборота 

Публикуем сравнение популярных сервисов КЭДО с оценкой, насколько они закрывают реальные сценарии работы HR-служб. Рейтинг поможет выбрать рабочее решение под задачи бизнеса. 

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим