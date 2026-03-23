ФНС уточнила, как облагается НДФЛ матпомощь от нескольких работодателей

От НДФЛ освобождена материальная помощь до 4 тыс. рублей от всех работодателей.

Работник в течение года получал доход у нескольких работодателей, в том числе материальную помощь.

Может ли каждый работодатель применить вычет в 4 000 рублей, спросили в чате ФНС

Не подлежит обложению НДФЛ материальная помощь от всех работодателей в сумме, не превышающей 4 тыс. рублей за налоговый период (календарный год), пояснили налоговики. То есть нельзя.