💲 Курс доллара, евро и юаня на 23 марта 2026 года

На 23 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84 рублей, курс евро — 97.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 83,9982 рубля Евро 97,2886 рубля Юань 12,2171 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 23 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик «СберИнвестиций» Федор Чижов не исключает, что решение Центробанка понизить ключевую ставку до 15% может стать одним из факторов в пользу укрепления рубля.

