💲 Курс доллара, евро и юаня на 23 марта 2026 года
На 23 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 84 рублей, курс евро — 97.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 23 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
83,9982 рубля
Евро
97,2886 рубля
Юань
12,2171 рубля
Аналитик «СберИнвестиций» Федор Чижов не исключает, что решение Центробанка понизить ключевую ставку до 15% может стать одним из факторов в пользу укрепления рубля.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.