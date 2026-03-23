Всю замороженную пенсию власти планируют перевести в долгосрочные сбережения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о планах автоматически перевести пенсионные накопления из Социального фонда в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Это касается средств, которые с 2014 года оказались замороженными и находятся под управлением ВЭБ.РФ.

Такие накопления есть у 37 млн человек, которые не выбрали негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Общая сумма почти 3 трлн рублей. Об этом пишут «Известия».

Власти считают, что у НПФ больше возможностей для инвестиций, в том числе и в государственные проекты. Перевод пенсий в ПДС позволит сформировать «длинные деньги», которые поддержат и развитие бизнеса, и финансирование инфраструктурных проектов.

Пока что механизм перевода не определен, есть вариант, что к участию привлекут отдельный фонд, через который будут открывать счета в ПДС. При переводе можно потерять инвестиционный доход, если заявление подать не в год его фиксации. Стандартный переход занимает до пяти лет, но так можно сохранить весь инвестиционный результат.

По данным на январь 2026 года россияне заключили 10 млн договоров с НПФ, по программе долгосрочных сбережений привлекли 171 млрд рублей.