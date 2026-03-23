ОК Нейросети моб
Пользователи интернета

Минцифры: для домашнего интернета не будут создавать белые списки

Отключения интернета по причинам безопасности не затрагивают проводной интернет.

Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры домашнего интернета введут белые списки — фейк, сообщило Минцифры.

При угрозах БПЛА точечно отключается только мобильный интернет. И в эти моменты продолжает работать белый список платформ и сайтов, напомнило ведомство.

Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

«Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет», — заверило Минцифры.

Доступ к домашнему интернету останется безлимитным, а тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим