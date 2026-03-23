Производители продуктов просят ФАС освободить их от компенсации недополученных доходов ретейлеров

Из-за снижения выручки ретейлеры требуют включить в контракты с поставщиками на 2026 год положение о компенсациях недополученной выгоды. Они оформлены как штраф или скидки. Предприниматели считают такое поведение навязыванием невыгодных условий.

Поставщики продуктов питания обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы она оценила поведение ретейлеров, которые требуют компенсировать недополученную выгоду через штрафы или скидки.

Продуктовые сети настаивают, чтобы в контракты на 2026 год вошли пункты о включении компенсации, если показатели не будут достигнуты. Под доходностью понимают разницу между закупочной и полочной ценой. Если компания производит бакалейную продукцию доходностью 43%, то гарантировать доходность магазина сложно, ведь в цену для покупателей закладывают еще и алгоритмы, учитывающие конкуренцию. Например, стоимость может быть специально ниже, чем в соседнем магазине. Об этом пишет «Коммерсант».

Компенсировать недополученные доходы ретейлеры могут через штрафы, скидки и другие выплаты. Это создает риски для производителей. Особенно тех, которые поставляют социально значимые товары с низкой маржинальностью.

Политику торговых сетей можно рассматривать как навязывание невыгодных условий, считает юрист Vegas Lex Камилла Найдина. Антимонопольное законодательство прямо запрещает подобные действия. Если ФАС посчитает нарушение доказанным, то может оштрафовать на 2,5-5 млн рублей за каждый эпизод, но сначала выдаст предупреждение.

Ретейлеры стремятся занимать более жесткую позицию из-за снижения доходности. В 2025 году рентабельность по чистой прибыли упала с 2,3% до 1,7-1,9%.

