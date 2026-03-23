⌛ ЕНП-уведомления нужно отправить в налоговую до 25 марта 2026
Налоговая напоминает, что до 25 марта 2026 года включительно ИП и компании должны отправить в налоговую орган по месту учета ЕНП-уведомление.
Какие суммы нужно рассчитать:
НДФЛ (для налоговых агентов) – за период с 01.03 по 22.03.2026 (код отчетного периода/номер месяца – 21/03; отчетный год – 2026);
страховые взносы с выплат физлицам – за февраль 2026(код отчетного периода/номер месяца – 21/02; отчетный год – 2026);
налог на прибыль с дивидендов, полученных российскими организациями от российских компаний, с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам и с доходов, полученных иностранной организацией – за февраль 2026 (код отчетного периода/номер месяца – 21/02; отчетный год – 2026).
Срок перечисления этих платежей – не позднее 30 марта 2026 года, так как 28 марта выпадает на субботу.
Уведомление по НДФЛ за период с 23.03 по 31.03.2026 нужно будет отправить не позднее 03.04.2026 (код периода – 21/13; отчетный год – 2026), а заплатить налог – до 6 апреля, добавили налоговики.
