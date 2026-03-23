⚡️ Итоги дня: 180 семей получили выплаты за изъятие скота, цена на золото падает, постные продукты подешевели на 24%, публичными Wi-Fi стали пользоваться в 4 раза чаще

В Краснодарском и Красноярском краях не реализовано около 80% жилья, в Башкортостане — 78%, в Воронежской области, Пермском крае и Ленинградской области — по 76%.

Россия в январе сократила импорт пива из стран Евросоюза до минимальной суммы почти за 22 года. Российские компании ввезли пиво из ЕС на 763,6 тыс. евро против 5 млн в январе 2025 года.

По итогам 2025 года выручка Lamoda по МСФО увеличилась на 10% в годовом выражении до 113 млрд рублей. Оборот ретейлера вырос на 14% — до 213 млрд.

В Новосибирской области уже 180 семей получили выплаты за изъятие скота. Они составили 17 млн рублей.

Предлагаемая медианная зарплата в строительной отрасли России по итогам 2025 года составила 116,6 тыс. рублей, что на 16% выше показателя 2024 года.

Золотые резервы ЦБ в феврале 2026 года сократились до минимальных за четыре года 74,3 млн тройских унций.

Стоимость апрельского фьючерса на золото на бирже Comex упала до $4 173. Впервые с 9 декабря 2025 года.

Загрузка производственных мощностей «Магнитогорского металлургического комбината» опустилась до уровня около 60%. Компания сокращает численность персонала и не принимает на работу сотрудников, кроме выпускников профильных учебных заведений.

Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти. В Москве на водку пришлось 24,8% всех продаж – всего 352,3 тысячи декалитров. Санкт-Петербург стал вторым с долей в 25,5% (194,63 тысячи декалитров).

Постная продуктовая корзина в России в феврале подешевела на 24%. Картофель снизился в цене на 24,1%, капуста — на 18,6%, лук — на 15,4%, свекла — на 10,6%.

В России начнут маркировать романы «Гэм» Эриха Марии Ремарка и «К востоку от Эдема» Джона Стейнбека, переведенные после 1990 года. Это связано с законом против пропаганды наркотиков.

На Госуслугах заработали черновики заявлений для записи детей в 1 класс. Каждая школа устанавливает свое время старта приема документов, но это должно произойти не позднее 1 апреля.

Количество подключений к публичным сетям Wi-Fi из-за отключений мобильного интернета в центре Москвы с начала марта 2026 года увеличилось в четыре раза — до 23 млн уникальных сессий. Трафик вырос в 3,5 раза относительно аналогичного периода 2025 года.

В петербургском аэропорту Пулково отменены 48 рейсов и более 50 — задержаны из-за временных ограничений. 22 марта 2026 года над регионом сбили около 60 дронов.

Татьяна Голикова предупредила о риске эпидемии сахарного диабета в России. В России им болеют более 6 млн взрослых и около 65 тыс. детей.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области начало поиск подрядной организации для строительства третьего моста через Волгу в Ярославле. Начальная цена контракта определена в объеме 29,2 млрд рублей.