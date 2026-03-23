Налоговики напомнили о штрафах за несдачу бухгалтерской отчетности за 2025 год

31 марта 2026 – последний срок для сдачи бухотчетности за 2025 год.

Налоговики рассказали о приближении сроках подачи годовой отчетности в 2026 году.

«Чтобы не пропустить сроки и избежать негативных последствий, рекомендуем запланировать подготовку отчетности заранее, перед подачей проверить актуальность формы, выполнение контрольных соотношений в документах», — пишет УФНС.

Это снизит риск технических задержек, и будет возможность подать уточненную декларацию, если после отправки основной найдутся ошибки.

Несвоевременная подача отчетности может привести к штрафам для компании и должностных лиц.

Так, для организаций, бухотчетность которых не размещается в ГИРБО, предусмотрен штраф 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК) и штраф для должностных лиц от 300 до 500 рублей (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).

Для организаций, отчетность которых размещается в ГИРБО, штраф за нарушение срока или непредставление отчетности:

от 3 000 до 5 000 руб. — для компании (ст. 19.7 КоАП);

от 300 до 500 рублей — для должностных лиц (ст. 19.7 КоАП).

Причем уплата штрафа не освобождает от обязанности представить отчетность, предупредили налоговики.

