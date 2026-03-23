ФНС уточнила момент утраты/получения права на пониженный тариф страховых взносов в 2026 году

Если поменяли основной вид деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, то можно применять пониженный тариф с 1-го числа месяца смены ОКВЭД.

ФНС уточнила правила применения пониженных тарифов страховых взносов для МСП из приоритетных отраслей.

В письме от 17.03.2026 № БС-36-11/1995@ налоговики напомнили, какие условия нужно выполнить для права применять льготный тариф взносов. Такое право есть у субъектов МСП из приоритетных отраслей (установлены распоряжением правительства от 27.12.2025 № 4125-р), если доход от основного вида деятельности больше 70%.

Если условия не выполняются, плательщик теряет право на льготу с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие. При этом:

если компанию или ИП исключили из реестра МСП – право на льготу утрачивается с 1-го числа месяца исключения ;

изменили основной вид деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вид не из Перечня – право на пониженный тариф теряется с начала месяца смены ОКВЭД.

Если налогоплательщик изменил основной вид деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вид деятельности из правительственного перечня, то можно применять пониженный тариф с 1-го числа месяца смены ОКВЭД. Но нужно соблюдать остальные условия.

При этом все подклассы, группы, подгруппы и виды деятельности класса (подкласса) из перечня тоже имеют право на применение льготы.