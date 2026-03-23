📅 Как работаем и отдыхаем в мае 2026

Очень длинных праздников в мае 2026 года не будет, вместо этого выходные продлятся два раза по 3 дня подряд + 2 сокращенных рабочих дня и четырехдневка.

В мае 2026 года будут два периода длинных выходных:

с 1 по 3 мая — в связи с Праздником Весны и Труда;

с 9 по 11 мая — по случаю Дня Победы.

Производственный календарь на май 2026

Между двумя периодами майских праздников россияне будут работать четыре дня – с 4 по 7 мая.

Также четырехдневной будет последняя неделя апреля: с 27 по 30 число.

Кроме того, будет два сокращенных на 1 час рабочих дня — 30 апреля и 8 мая.

