Как считать срок владения, если часть квартиры в собственности давно, а остальную получили недавно

Для НДФЛ минимальный срок владения исчисляется с начала собственности на первую долю.

В чате ФНС задали вопрос по уплате НДФЛ с продажи квартиры: 1/2 квартиры в собственности с 2001 года, а в 2024 получили в наследство вторую половину. Квартира продана в 2025 году.

Верно ли в этом случае, что при изменении размера доли срок исчисляется с даты первой регистрации и налог не уплачивается, спрашивает собственник.

Да, верно, срок владения в указанной ситуации исчисляется с 2001 года, ответили налоговики.