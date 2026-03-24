ФНС уточнила, можно ли сразу перейти на ПСН при открытии ИП
В январе 2026 зарегистрировали ИП, а позже решили подать на патент.
В личном кабинете можно сформировать заявление только с текущей даты. Поэтому можно ли открыть патент с момента госрегистрации, спрашивает ИП в чате ФНС.
Перейти на патент ИП должен за 10 дней до начала применения ПСН, напомнили налоговики.
Если физлицо планирует со дня регистрации в качестве ИП работать на патенте в регионе, где состоит на учете, заявление на получение патента подается одновременно с документами, представляемыми при государственной регистрации физлица в качестве ИП (абз. 3 п. 2 ст. 346.45 НК).
