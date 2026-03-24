Нужно ли сдавать нулевой 6-НДФЛ, если отчитывались по ПСН в другую налоговую

Нулевой отчет по месту регистрации не по патенту подавать не нужно.

У ИП патент действует в другом городе региона, сотрудники есть только на этом патенте.

Пока действует патент, подают расчет 6-НДФЛ в инспекцию того города, где действует патент. Когда действие патента закончится, отправят 6-НДФЛ в налоговую по месту регистрации, но с ОКПО города, в котором действовал патент.

Нужно ли подавать нулевой 6-НДФЛ по месту регистрации, спросил ИП.

Нулевой отчет по месту регистрации (не ПСН) в данном случае представлять не нужно, ответили налоговики.

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

