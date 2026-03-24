Нужно ли сдавать нулевой 6-НДФЛ, если отчитывались по ПСН в другую налоговую
У ИП патент действует в другом городе региона, сотрудники есть только на этом патенте.
Пока действует патент, подают расчет 6-НДФЛ в инспекцию того города, где действует патент. Когда действие патента закончится, отправят 6-НДФЛ в налоговую по месту регистрации, но с ОКПО города, в котором действовал патент.
Нужно ли подавать нулевой 6-НДФЛ по месту регистрации, спросил ИП.
Нулевой отчет по месту регистрации (не ПСН) в данном случае представлять не нужно, ответили налоговики.
