Центробанк: нет тренда на ослабление рубля

На валютном рынке идут колебания цен, но существенного ослабления рубля нет, считают в Банке России.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сейчас нет тренда на ослабление рубля. На рынке идут только колебания цен.

С апреля 2025 года обменный курс в парах к доллару, евро и юаню находится в неизменном диапазоне — около 12%.

«Сегодня мы видим уже второй день опять укрепление рубля после волатильности прошлой недели. Поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление — его нет. Есть колебания», — сказал Алексей Заботкин.

Также он добавил, что действующий прогноз ЦБ предполагает существенное снижение ключевой ставки. Однако пока рано говорить, что экономика вернулась в режим низкой инфляции.