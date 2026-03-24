Центробанк: нет тренда на ослабление рубля
Зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что сейчас нет тренда на ослабление рубля. На рынке идут только колебания цен.
С апреля 2025 года обменный курс в парах к доллару, евро и юаню находится в неизменном диапазоне — около 12%.
«Сегодня мы видим уже второй день опять укрепление рубля после волатильности прошлой недели. Поэтому говорить о том, что есть какой-то тренд на ослабление — его нет. Есть колебания», — сказал Алексей Заботкин.
Также он добавил, что действующий прогноз ЦБ предполагает существенное снижение ключевой ставки. Однако пока рано говорить, что экономика вернулась в режим низкой инфляции.
