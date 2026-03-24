Кабмин хочет снизить зависимость бюджета от цен на нефть
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах правительства сделать бюджет России менее зависимым от цен на нефть.
«Мы хотим в первую очередь на среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть, с одной стороны. А с другой стороны, меньше повлиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке», — сказал Силуанов.
Также он добавил, что уже есть несколько «соображений» по этому поводу, а кабмин в ближайшее время определится с такими решениями.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.