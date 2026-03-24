Кабмин хочет снизить зависимость бюджета от цен на нефть

Правительство в 2026 году предпримет шаги, которые сделают бюджет РФ менее зависимым от стоимости нефти.

Глава Минфина Антон Силуанов рассказал о планах правительства сделать бюджет России менее зависимым от цен на нефть.

«Мы хотим в первую очередь на среднесрочной перспективе сделать наш бюджет менее зависимым от цен на нефть, с одной стороны. А с другой стороны, меньше повлиять на валютный рынок с точки зрения участия на этом рынке», — сказал Силуанов.

Также он добавил, что уже есть несколько «соображений» по этому поводу, а кабмин в ближайшее время определится с такими решениями.