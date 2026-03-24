💲 Доллар рухнул с 84 до 82 рубля — курс ЦБ 24 марта 2026 года
На 24 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 82 рубля, курс евро — 94,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 марта 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,8763 рубля
Евро
94,7264 рубля
Юань
11,8709 рубля
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что давление на рубль в марте 2026 года оказало решение Минфина приостановить продажи валюты в рамках бюджетного правила. Эксперт считает, что тем, кто хочет инвестировать в валюту, лучше подождать до мая, когда курс рубля будет крепче.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.