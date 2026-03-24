💲 Доллар рухнул с 84 до 82 рубля — курс ЦБ 24 марта 2026 года

На 24 марта 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 82 рубля, курс евро — 94,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 марта 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,8763 рубля Евро 94,7264 рубля Юань 11,8709 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 марта 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин рассказал, что давление на рубль в марте 2026 года оказало решение Минфина приостановить продажи валюты в рамках бюджетного правила. Эксперт считает, что тем, кто хочет инвестировать в валюту, лучше подождать до мая, когда курс рубля будет крепче.

