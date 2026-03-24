❗❗❗ ФНС будет видеть все безналичные доходы физлиц
Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Изменения собираются внести в НК. Налоговая сможет запрашивать выписки по счетам россиян в банках даже без проверок. Так хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за безналичными доходами.
Также предлагается внести изменения в законы о налоговых органах и о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Предполагается, что передавать будут такие сведения:
об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц-не ИП;
получении физлицами права использовать электронные платежные средства и о прекращении такого права.
По данным источника, ИНН станет обязательным для идентификации клиента. Для упрощенной идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.
Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.
вообще-то ИИ очень часто ошибаются. особенно при финанализе. проверяла. и уж тем более ИИ не может давать решения как исправить ситуацию.