ОК БСН моб 8310
🔴 Вебинар: Импорт товаров 2026: схема, расходы и налоговые риски →
Перевод

❗❗❗ ФНС будет видеть все безналичные доходы физлиц

Налоговой могут дать право запрашивать выписки по счетам даже вне проверок.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Изменения собираются внести в НК. Налоговая сможет запрашивать выписки по счетам россиян в банках даже без проверок. Так хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за безналичными доходами.

Также предлагается внести изменения в законы о налоговых органах и о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Предполагается, что передавать будут такие сведения:

  • об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц-не ИП;

  • получении физлицами права использовать электронные платежные средства и о прекращении такого права.

По данным источника, ИНН станет обязательным для идентификации клиента. Для упрощенной идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.

Автор

Нейросети и ИИ

Пять бухгалтерских задач, которые можно передать ИИ: лайфхаки и готовые промпты

Вряд ли искусственный интеллект когда-нибудь заменит хороших бухгалтеров, а вот помочь им в работе может уже сейчас. Расскажем, с какими задачами ИИ может помочь бухгалтеру, даже если он еще продвинутый пользователь. В конце статьи — советы, как извлечь максимум пользы из ИИ и снизить вероятность ошибок.

5
Юлия Вячеславовна Безрутченко

Начать дискуссию

ГлавнаяБухСтрим