❗❗❗ ФНС будет видеть все безналичные доходы физлиц

Налоговой могут дать право запрашивать выписки по счетам даже вне проверок.

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому ЦБ будет передавать в ФНС сведения о физлицах, получающих на карту доход от других физлиц без уплаты налогов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Изменения собираются внести в НК. Налоговая сможет запрашивать выписки по счетам россиян в банках даже без проверок. Так хотят усилить идентификацию владельцев счетов и расширить контроль за безналичными доходами.

Также предлагается внести изменения в законы о налоговых органах и о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Предполагается, что передавать будут такие сведения:

об открытии и закрытии счетов или вкладов физлиц-не ИП;

получении физлицами права использовать электронные платежные средства и о прекращении такого права.

По данным источника, ИНН станет обязательным для идентификации клиента. Для упрощенной идентификации добавят СНИЛС, полис ОМС и водительские права.

Законопроект расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по обелению отдельных секторов экономики.