Сервис «Мой ОКВЭД» теперь можно интегрировать в сторонние решения

24 марта 2026 года ФНС сообщила, что разместила публичный API сервиса «Мой ОКВЭД».

Налоговая расширяет возможности сервиса «Мой ОКВЭД». Ведомство запустило публичный API (Application Programming Interface). Теперь его функции доступны для интеграции в сторонние решения.

«Это упрощает регистрацию бизнеса и снижает риск ошибок при выборе кодов деятельности заявительного типа», — пояснила ФНС.

Разработчики могут встраивать в свои продукты функции сервиса:

подбор кодов ОКВЭД по параметрам бизнеса;

выбор основного вида деятельности на основе планируемых показателей;

получение описания группировки вида деятельности по коду ОКВЭД;

получение списка кодов ОКВЭД, часто регистрируемых с выбранными кодами и др.

API-сервис не требует аутентификации, добавили налоговики.

Сервис «Мой ОКВЭД» запустили в январе 2026 года. В нем реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД — «пакетные решения».

Также сервис помогает выбрать основной код ОКВЭД: нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики.