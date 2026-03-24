Сервис «Мой ОКВЭД» теперь можно интегрировать в сторонние решения
Налоговая расширяет возможности сервиса «Мой ОКВЭД». Ведомство запустило публичный API (Application Programming Interface). Теперь его функции доступны для интеграции в сторонние решения.
«Это упрощает регистрацию бизнеса и снижает риск ошибок при выборе кодов деятельности заявительного типа», — пояснила ФНС.
Разработчики могут встраивать в свои продукты функции сервиса:
подбор кодов ОКВЭД по параметрам бизнеса;
выбор основного вида деятельности на основе планируемых показателей;
получение описания группировки вида деятельности по коду ОКВЭД;
получение списка кодов ОКВЭД, часто регистрируемых с выбранными кодами и др.
API-сервис не требует аутентификации, добавили налоговики.
Сервис «Мой ОКВЭД» запустили в январе 2026 года. В нем реализован комплексный механизм поиска кодов видов деятельности, в том числе на основе готовых наборов кодов ОКВЭД — «пакетные решения».
Также сервис помогает выбрать основной код ОКВЭД: нужно указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета визуализируется в виде инфографики.
