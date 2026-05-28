Минфин не исключает отказ от снижения порогов для НДС в 2027–2028 годах
В августе - сентябре 2026 года власти обсудят отказ от снижения порога по НДС для малого и среднего бизнеса.
Об этом сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Все опции возможны. Дискуссии будут в августе - сентябре при подготовке бюджетного пакета», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос об отмене снижения лимита для уплаты НДС.
Порог для НДС снизили с 2026 года с 60 млн до 20 млн руб. в год. В 2027 году он еще снизится до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн рублей в год.
