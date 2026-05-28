Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Налоговые послабления весны 2026: что нужно сделать бухгалтеру сейчас
НДС

Минфин не исключает отказ от снижения порогов для НДС в 2027–2028 годах

Дискуссии по лимиту доходов будут в августе - сентябре 2026 при подготовке бюджетного пакета.

В августе - сентябре 2026 года власти обсудят отказ от снижения порога по НДС для малого и среднего бизнеса.

Об этом сказал замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Все опции возможны. Дискуссии будут в августе - сентябре при подготовке бюджетного пакета», — сказал Сазанов, отвечая на вопрос об отмене снижения лимита для уплаты НДС.

Порог для НДС снизили с 2026 года с 60 млн до 20 млн руб. в год. В 2027 году он еще снизится до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн рублей в год. 

Автор

ЦОТ «Решение»
Спецоценка (СОУТ)

Специальная оценка условий труда: как грамотно подготовиться, провести и отчитаться перед контролирующими органами, как извлечь выгоду

Спецоценка условий труда (СОУТ) — это обязанность всех работодателей, у которых заключены трудовые договоры с сотрудниками. По итогу проверки каждому рабочему месту присваивается класс условий труда — оптимальные, допустимые, вредные или опасные. Если не проводить СОУТ, работодатель получит штраф.

Специальная оценка условий труда: как грамотно подготовиться, провести и отчитаться перед контролирующими органами, как извлечь выгоду
3
443
K
kss62

Комментарии

2
  • Сергей

    А не поздно ли пить "Боржоми" когда почки отвалились?

  • М
    Маххх

    в свое время за подобный близорукий волюнтаризм в экономике сместили Хрущева с поста генсека (когда почти все молочные стада пустили под нож ради сиюминутного выполнения плана по мясу)

ГлавнаяПодписка