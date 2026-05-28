Казахстан в 2026 году в два раза обогнал Китай по заграничным грузоперевозкам в РФ

С начала 2026 года объем автоперевозок внутри России и за рубеж увеличился минимум на 4%, а Казахстан стал ключевым зарубежным направлением, опережая Китай более чем в два раза.

Спрос на транспортно‑логистические услуги в России в 2026 году вырос минимум на 4%. Основной прирост пришелся на автоперевозки как внутри страны, так и за ее пределами. Об этом сказано в исследовании ГК «САЛАИР», результаты есть в распоряжении «Клерка».

Казахстан стал главным зарубежным направлением: на него пришлось 46% всех международных отправлений, тогда как на Китай — 25,5%.

Регионами‑лидерами по количеству отправлений стали Тверская область (15%), Московская область (7,5%), Ростовская область (7,4%), Приморский край (2,9%) и Нижегородская область (2,4%). Зарубежные отправления составили лишь 0,16% всех заказов, но среди них Казахстан также занял первое место.

Среди грузополучателей лидируют компании из Тверской области (18%), Ростовской области (10%), Московской области (6,3%), Хабаровского края (4,6%) и Приморского края (4,5%). На зарубежные доставки пришлось не более 0,14% заказов, из которых 47% пришлись на Казахстан и 30% — на Беларусь.

«В среднем по рынку сейчас до 70% владельцев небольших автопарков сталкиваются с отсрочкой платежа до 30 дней. В нашей компании этот срок не превышает двух недель. Кроме того, мы внедрили сервис, позволяющий нашим партнерам получать до 80% аванса за заказ, тем самым избежать кассового разрыва», — сказал генеральный директор ГК «САЛАИР» Артем Городецкий.

В сегменте FTL‑перевозок наиболее активными заказчиками стали предприятия, связанные с производством, ремонтом и обслуживанием подвижного железнодорожного состава — 36% всех заказов. Далее следуют металлообработка (25%), продажа спецтехники (6%), оптовая торговля (5%) и производство электродвигателей (4,6%).

Несмотря на широкую географию перевозок, сроки доставки остаются минимальными: 86% грузов приходят за 1-3 дня, а 68% — в течение суток.