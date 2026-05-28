Реклама остается ключевым источником дохода для медиаресурсов — 76% проектов не выжили бы без нее

Реклама остается центральным элементом экономики российских медиаресурсов. 86% медиапроектов используют размещение рекламы как основной канал привлечения средств, а для 52% она является главным источником дохода. Об этом сказано в исследовании Аналитического центра Российской индустрии рекламы, результаты есть в распоряжении «Клерка».

Представители 76% медиа отмечают, что без рекламных поступлений их проекты не смогли бы функционировать.

Альтернативные модели монетизации пока не обеспечивают устойчивой замены рекламной модели. За последний год 61% россиян оформляли подписки на цифровые сервисы, однако в основном это развлекательные платформы: онлайн‑кинотеатры (43%) и музыкальные приложения (32%).

Подписки на СМИ остаются нишевым инструментом — их оформляют лишь 2% пользователей. Донаты также не стали массовой практикой: только 9% отправляли пожертвования, а 56% не готовы поддерживать медиа таким способом.

Потребительское поведение напрямую влияет на экономику медиа. Большинство россиян предпочитают бесплатный доступ к контенту: 81% в основном смотрят, читают или слушают материалы без оплаты, а от 70% до 93% респондентов выбирают сервисы с рекламой, если есть альтернатива платному доступу. Наиболее востребованными остаются видеохостинги (76%), онлайн‑кинотеатры (64%), аудиосервисы и социальные сети (по 58%).

Реклама становится связующим элементом, который позволяет медиапроектам сохранять бесплатный доступ для пользователей и развивать сервисы. Более 70% медиакомпаний направляют не менее 30% рекламной выручки на создание контента и развитие платформ.