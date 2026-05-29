🐄 За переезд в село сенатор предлагает давать 500 тыс. рублей

Сенатор считает, что людей можно привлечь в село через господдержку семей на покупку домашних животных.

Семьям при переезде и покупке и жилья в селе предлагается давать субсидии на покупку скота в размере 500 тыс. рублей.

Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов.

Он рассказал, что на форуме тружеников села обсуждали вопрос создания условий, при которых жизнь на селе будет привлекать молодые семьи.

«На мой взгляд, действенным механизмом привлечения людей на село могла бы стать адресная государственная поддержка семей, которые принимают решение переехать и жить в сельской местности. Речь может идти о предоставлении субсидий в размере 500 тыс. рублей на приобретение для личного подворья коров, овец, птицы и другого скота», — считает Гибатдинов.

Это даст возможность людям, которые готовы работать на земле и связывать свое будущее с селом, сразу начать вести хозяйство, получать дополнительный доход и закрепляться на территории, уверен сенатор.