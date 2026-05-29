Платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП в 2025 году и вышла на стадию зрелой конкуренции
Цифровые платформы по итогам 2025 года обеспечили 8,5% ВВП, а совокупный оборот сектора достиг 18,3 трлн рублей.
За последние четыре года объем платформенной экономики вырос в шесть раз, а через маркетплейсы, агрегаторы услуг и классифайды в 2025 году совершили более 12 млрд заказов. Об этом сказано в исследовании НИУ ВШЭ.
В 2025 году маркетплейсы зафиксировали смещение спроса в сторону сложных и дорогих покупок. Например, продажи крупной бытовой техники на Wildberries увеличились на 170% год к году, а оборот ноутбуков прибавил 209%. Представители площадок связывают такую динамику с ростом доверия потребителей к онлайн-торговле.
Рынок переходит от стадии взрывного роста к зрелой конкуренции. Основными рисками для отрасли называют высокие затраты на логистику, консолидацию сегмента крупнейшими игроками и возможное избыточное регулирование.
Развитие платформ будет связано прежде всего с конкуренцией за существующих пользователей и экспансией в смежные сервисы — финтех, рекламу и доставку.
По данным АКОРТ, онлайн- и офлайн-ритейл фактически сформировали единый рынок, где на четыре крупнейших маркетплейса по итогам 2025 года пришлось 48% рынка товаров повседневного спроса.
