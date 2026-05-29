Ответственность родителей при нарушении ПДД детьми ужесточат
МВД и Минюст разработают законопроект о повышении ответственности родителей или законных представителей при нарушении детьми ПДД.
Такое положение есть в утвержденной правительством России стратегии, пишет ТАСС.
Сейчас родители (законные представители) несут административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение детьми ПДД.
Если ребенку меньше 16 лет, родители платят за него штраф. За детей от 16 лет, которые считаются самостоятельными субъектами административного права и сами отвечают за нарушения ПДД, родители в случае аварии должны возместить ущерб пострадавшей стороне.
При этом родители или законные представители несут ответственность еще и по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание: для них предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, материалы рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).
Теперь до 2027 года МВД и Минюст подготовят законопроект, который законодательно закрепит повышенную ответственность родителей или законных представителей за нарушение ПДД детьми.
