Ответственность родителей при нарушении ПДД детьми ужесточат

Власти хотят законодательно закрепить повышенную ответственность родителей за нарушение детьми правил дорожного движения.

МВД и Минюст разработают законопроект о повышении ответственности родителей или законных представителей при нарушении детьми ПДД.

Такое положение есть в утвержденной правительством России стратегии, пишет ТАСС.

Сейчас родители (законные представители) несут административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение детьми ПДД.

Если ребенку меньше 16 лет, родители платят за него штраф. За детей от 16 лет, которые считаются самостоятельными субъектами административного права и сами отвечают за нарушения ПДД, родители в случае аварии должны возместить ущерб пострадавшей стороне.

При этом родители или законные представители несут ответственность еще и по ст. 5.35 КоАП за ненадлежащее воспитание: для них предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей, материалы рассматривает Комиссия по делам несовершеннолетних (КДН).

Теперь до 2027 года МВД и Минюст подготовят законопроект, который законодательно закрепит повышенную ответственность родителей или законных представителей за нарушение ПДД детьми. 

Договоры ГПХ без бумаги: как перевести гражданско-правовые договоры в электронный формат

Договоры на бумаге отнимают у бизнеса много времени: распечатать, отправить, подписать, вернуть один из двух экземпляров, организовать хранение. Все эти действия можно заменить на одно — перейти по ссылке и заверить файл ЭП. Время — деньги, поэтому многие предприниматели делают выбор в пользу цифровизации.

  S
    SS-20

    за ямы на дороге они не хотят законодательно ужесточить ответственность?

  • А
    Алейда

    Давно пора. У нас буквально на днях девчонку 11 лет сбили на пешпереходе, когда она на красный для пешеходов дорогу перебегала.

