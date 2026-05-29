Минтранс утвердил три исключения для использования бумажных документов при перевозках с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года участники рынка смогут использовать бумажные формы при оказании услуг физлицам, работе с иностранными контрагентами или при возникновении технических сбоев. Новые правила призваны обеспечить гибкость логистических процессов в условиях перехода на цифровой документооборот.
Использовать бумагу разрешат, если услуги оказывают физическому лицу для личных нужд, не связанных с предпринимательством. Также это допустимо при отсутствии технической возможности оформить документы в цифровом виде из-за форс-мажора или если клиентом выступает иностранное юридическое или физическое лицо.
Исключения распространяются на организацию перевозок грузов всеми видами транспорта и охватывают весь перечень документов, необходимых для таких операций. Регулирование направлено на адаптацию отрасли к реальным условиям работы и сохранение устойчивости логистических цепочек.
«Определение исключающих ситуаций, при которых допускается оформление экспедиторских документов на бумаге, позволит государству обеспечить стабильность и прозрачность логистических процессов. Когда учитываются особые условия, это сделает регулирование отрасли более современным и адаптивным к реальным вызовам», — сказал замминистра транспорта Борис Ташимов.
С 1 сентября 2026 года в России вводится обязательное использование электронных перевозочных документов для всех участников коммерческих грузоперевозок. Ранее ведомство утвердило правила обмена и порядок направления электронных накладных в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД).
🔥Большой БухСтрим-2026
ХI Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция
Не пропустите главное событие года для бухгалтеров и бизнеса — 5 июня 2026.
25+ экспертов. 3 потока выступлений. Все про учет и налоги после реформы в 2026 году.
Практика работы с НДС на ОСНО и УСН, выездные проверки, работа бухгалтера с маркетплейсами, особенности учета в рознице, общепите, строительстве, ИИ в работе ФНС и новые риски для бизнеса.
Комментарии2
Как оформлять документы, подтверждающие отсутствии технической возможности? Бежать за справкой в минцифры?