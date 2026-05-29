Водителям пригородных маршрутов дадут право на досрочную пенсию
28 мая 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на выполнение поручения Президента о повышении транспортной доступности социальных объектов и обеспечении транспортных организаций водителями.
Согласно проекту, изменятся правила назначения досрочной страховой пенсии для водителей пассажирского транспорта: законопроект предлагает распространить льготу на все маршруты регулярных перевозок, а не только на городские. Поправки должны устранить правовую неопределенность и помочь транспортным организациям удерживать кадры.
Документ корректирует пенсионные основания для досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, занятым на регулярных перевозках.
Сейчас право на досрочную пенсию привязано к работе исключительно на «регулярных городских пассажирских маршрутах». Такая формулировка привела к устойчивой правоприменительной проблеме: водители, работающие на пригородных и межмуниципальных направлениях, фактически лишены льготы, несмотря на сопоставимую нагрузку, интенсивность движения и ответственность за безопасность пассажиров.
Депутаты предлагают два ключевых изменения. Во‑первых, заменить термин «регулярные городские пассажирские маршруты» на формулировку, охватывающую все маршруты регулярных перевозок. Это устранит искусственное ограничение и приведет пенсионную норму к отраслевой терминологии. Во‑вторых, снизить минимальную продолжительность специального стажа на три года при сохранении возрастных условий и требований к страховому стажу, что должно повысить привлекательность профессии и снизить текучесть кадров.
Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
