Водителям пригородных маршрутов дадут право на досрочную пенсию

Чтобы сократить число спорных ситуаций при подтверждении стажа водителей, депутаты предлагают распространить возможность досрочно получать страховую пенсию на всех водителей пассажирского транспорта.

28 мая 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, направленный на выполнение поручения Президента о повышении транспортной доступности социальных объектов и обеспечении транспортных организаций водителями.

Согласно проекту, изменятся правила назначения досрочной страховой пенсии для водителей пассажирского транспорта: законопроект предлагает распространить льготу на все маршруты регулярных перевозок, а не только на городские. Поправки должны устранить правовую неопределенность и помочь транспортным организациям удерживать кадры.

Документ корректирует пенсионные основания для досрочного назначения страховой пенсии по старости водителям автобусов, троллейбусов и трамваев, занятым на регулярных перевозках.

Сейчас право на досрочную пенсию привязано к работе исключительно на «регулярных городских пассажирских маршрутах». Такая формулировка привела к устойчивой правоприменительной проблеме: водители, работающие на пригородных и межмуниципальных направлениях, фактически лишены льготы, несмотря на сопоставимую нагрузку, интенсивность движения и ответственность за безопасность пассажиров.

Депутаты предлагают два ключевых изменения. Во‑первых, заменить термин «регулярные городские пассажирские маршруты» на формулировку, охватывающую все маршруты регулярных перевозок. Это устранит искусственное ограничение и приведет пенсионную норму к отраслевой терминологии. Во‑вторых, снизить минимальную продолжительность специального стажа на три года при сохранении возрастных условий и требований к страховому стажу, что должно повысить привлекательность профессии и снизить текучесть кадров.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.