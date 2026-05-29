Производители алкогольной и спиртосодержащей продукции перестанут платить авансовый платеж акциза с 1 июля 2026 года

Покупатели и производители алкоголя и спирта освобождаются от авансовых платежей по акцизам и связанных с ними отчетных документов.

На портале проектов нормативных правовых актов появился приказ ФНС об отмене авансовых платежей по акцизам по алкогольной и подакцизной спиртосодержащей продукции. Это вступит в силу с 1 июля 2026 года.

«Так, с 01.07.2026 отменяется ставка акциза в размере 0 рублей при продаже этилового спирта производителям алкогольной (подакцизной спиртосодержащей) продукции. Отменяется действие извещений об уплате (освобождении от уплаты) авансового платежа акциза», — сказано в пояснительной записке.

С этой же даты организации-покупатели этилового спирта, осуществляющие производство алкогольной или спиртосодержащей продукции не должны сдавать: