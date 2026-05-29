💲 Курс доллара, евро и юаня на 29 мая 2026 года
На 29 мая 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 71,4 рубля, курс евро — 83,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 29 мая 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
71,3715 рубля
Евро
83,6892 рубля
Юань
10,4487 рубля
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер рассказал, что рубль укрепился на завершении налогового периода, но этот фактор уже исчерпан, а глобальный доллар начал отскакивать.
