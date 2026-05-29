Минфин пока не повысит размер федерального инвествычета

Пересматривать параметры будут не раньше конца года, когда будет планироваться бюджет.

Сейчас Минфин не рассматривает увеличение размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Сейчас таких обсуждений в Минфине нет. Я знаю о предложениях других ведомств. Позиция Минфина сейчас, что пока надо мониторить этот год, принимать решение о параметрах ближе к концу года, когда будет планироваться бюджет на следующий год», — пояснил чиновник.

В 2026 году размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что донастройка ФИНВ обсуждается в рамках создания инвестиционно-привлекательных условий для отдельных макрорегионов.

В первом квартале 2026 объем вычетов в два раза превысил показатель за тот же период 2025 года, добавил министр.