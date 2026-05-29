Минфин пока не повысит размер федерального инвествычета
Сейчас Минфин не рассматривает увеличение размера федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).
Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.
«Сейчас таких обсуждений в Минфине нет. Я знаю о предложениях других ведомств. Позиция Минфина сейчас, что пока надо мониторить этот год, принимать решение о параметрах ближе к концу года, когда будет планироваться бюджет на следующий год», — пояснил чиновник.
В 2026 году размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств. Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что донастройка ФИНВ обсуждается в рамках создания инвестиционно-привлекательных условий для отдельных макрорегионов.
В первом квартале 2026 объем вычетов в два раза превысил показатель за тот же период 2025 года, добавил министр.
смешной процент