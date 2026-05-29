Т-Двор 2026 объединит мировых спикеров и звездный музыкальный лайнап

Третий по счету фестиваль Т-Двор в Санкт-Петербурге объединит лекции мировых спикеров, дневные шоу, вечерние концерты и интерактивные пространства, посвященные технологиям будущего.

Т-Банк раскрыл программу фестиваля Т-Двор, главной темой которого станут технологии будущего и роль человека в новом мире. Мероприятие пройдет с 4 по 6 июня 2026 года в Никольских рядах в центре Санкт-Петербурга. Оно объединит образовательные, деловые и развлекательные форматы. Каждый день будет посвящен отдельному направлению: технологиям, бизнесу и человеку.

Впервые на фестивале выступят зарубежные спикеры мирового уровня. 4 июня на сцене «Шаттл» лекцию о взаимодействии человека и искусственного интеллекта прочтет основатель SingularityNET и один из идеологов AGI Бен Герцель. В этот же день Янг Мао, сопредседатель научного комитета Международной инженерно‑космической олимпиады GFSSM, расскажет о подготовке инженеров будущего и реальных проектах по освоению Луны.

6 июня архитектор и основатель Cybertecture International Джеймс Лоу представит лекцию о городах будущего и новых архитектурных подходах.

Вечерняя программа включает выступления известных артистов. 4 июня гостей ждут диджей‑сет Ильи Гадаева и концерт FEDUK. 6 июня фестиваль завершится сетом Kto DJ? и космическим перформансом L'One с хором.

Дневная программа объединит лекции, музыкальные эксперименты и интерактивные шоу. На сцене выступят Иван Леликов с терменвоксом и Playtronica-перформансом, «Тот самый хор», коллектив HangMade Project и DJ Miss Li. На площадке будут работать зоны партнеров: pop-up-пространства брендов, дегустации, фотозоны, активности для детей и спортивные тренировки.

Отдельное пространство фестиваля — ТехноБар — станет площадкой для лекций о будущем ИИ, мультиагентных системах, кибербезопасности и индустриальных технологиях. Среди спикеров — эксперты Т-Банка, Авито и T‑Bank AI Research.

Концепция Т-Двора основана на идее технооптимизма: технологии должны помогать человеку развиваться и создавать новые возможности. Центральным визуальным образом станет сцена‑космический корабль, а пространство фестиваля превратится в исследовательскую площадку будущего. Гости смогут получить лимитированные карты Т-Банка, аксессуары и подарки, а для детей будет работать зона «Джуниор».

Для клиентов Т-Банка и их друзей по предварительной регистрации фестиваль будет бесплатным. Один билет дает возможность посетить один из дней — 4, 5 или 6 июня — и прийти с ребенком и одним взрослым гостем.