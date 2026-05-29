Почти половина россиян используют ИИ в финансовых вопросах

Нейросети используют для подбора выгодных предложений и скидок, для анализа расходов и доходов.

45% россиян используют ИИ как консультанта в финансовых вопросах.

Такие данные опроса получил сервис ЮMoney.

«36% респондентов по-прежнему контролируют ежедневные расходы в уме, и лишь 11% ведут строгий учет. На этом фоне почти половина респондентов (45%) готовы доверить нейросети роль консультанта в финансовых вопросах», — пишут эксперты.

Что россияне доверяют нейросетям:

38% — подбор выгодных предложений для привычных покупок;

38% — рекомендации по кешбэку и скидкам;

34% — анализ расходов и доходов по категориям.;

31% — советы по накоплениям;

29% — напоминания о подписках;

27% — составление бюджета на месяц.

26% с помощью ИИ находят «утечки» из бюджета, еще 19% готовы доверить нейросети разработку пошаговой стратегии для крупной финансовой цели.

16% опрошенных хотят, чтобы сервис сам находил релевантные акции и бонусные программы под их покупательские привычки.

При этом для 36% пользователей важно точечно настраивать, какие именно данные видит ИИ. 27% хотят понимать принципы формирования советов. А 22% опрошенных нужна функция мгновенного отключения с полным стиранием информации.

Делиться данными согласны 20%, но только если есть очевидная материальная польза. Анонимность важна для 13% пользователей.

