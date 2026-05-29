Почти половина россиян используют ИИ в финансовых вопросах
45% россиян используют ИИ как консультанта в финансовых вопросах.
Такие данные опроса получил сервис ЮMoney.
«36% респондентов по-прежнему контролируют ежедневные расходы в уме, и лишь 11% ведут строгий учет. На этом фоне почти половина респондентов (45%) готовы доверить нейросети роль консультанта в финансовых вопросах», — пишут эксперты.
Что россияне доверяют нейросетям:
38% — подбор выгодных предложений для привычных покупок;
38% — рекомендации по кешбэку и скидкам;
34% — анализ расходов и доходов по категориям.;
31% — советы по накоплениям;
29% — напоминания о подписках;
27% — составление бюджета на месяц.
26% с помощью ИИ находят «утечки» из бюджета, еще 19% готовы доверить нейросети разработку пошаговой стратегии для крупной финансовой цели.
16% опрошенных хотят, чтобы сервис сам находил релевантные акции и бонусные программы под их покупательские привычки.
При этом для 36% пользователей важно точечно настраивать, какие именно данные видит ИИ. 27% хотят понимать принципы формирования советов. А 22% опрошенных нужна функция мгновенного отключения с полным стиранием информации.
Делиться данными согласны 20%, но только если есть очевидная материальная польза. Анонимность важна для 13% пользователей.
Научим работать с финансовыми инструментами и аналитикой на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». Новые знания помогут выйти за рамки бухгалтерии и сделать шаг к карьере финансового менеджера и финдира.
Цена курса со скидкой 75%: 11 225 ₽ вместо 44 900 ₽. Осталось 1 место по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Комментарии2
ха-ха, ИИ ошибется, часть денег можно потерять. А когда напишешь ему : неккоретный ответ, ИИ ответит: Приношу извинения за неточный ответ
Новость подана как исследование про доверие россиян к ИИ в финансах, а в конце — блок с рекламой курса «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». Никакой связи между опросом про нейросети и содержанием курса из текста не прослеживается. Это стандартный приём: взять горячую тему, привязать к ней свой продукт и поставить агрессивную скидку................. такой ответ дал ИИ