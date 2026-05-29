Личные финансы

Почти половина россиян используют ИИ в финансовых вопросах

Нейросети используют для подбора выгодных предложений и скидок, для анализа расходов и доходов.

45% россиян используют ИИ как консультанта в финансовых вопросах.

Такие данные опроса получил сервис ЮMoney.

«36% респондентов по-прежнему контролируют ежедневные расходы в уме, и лишь 11% ведут строгий учет. На этом фоне почти половина респондентов (45%) готовы доверить нейросети роль консультанта в финансовых вопросах», — пишут эксперты.

Что россияне доверяют нейросетям:

  • 38% — подбор выгодных предложений для привычных покупок;

  • 38% — рекомендации по кешбэку и скидкам;

  • 34% — анализ расходов и доходов по категориям.;

  • 31% — советы по накоплениям;

  • 29% — напоминания о подписках;

  • 27% — составление бюджета на месяц.

26% с помощью ИИ находят «утечки» из бюджета, еще 19% готовы доверить нейросети разработку пошаговой стратегии для крупной финансовой цели.

16% опрошенных хотят, чтобы сервис сам находил релевантные акции и бонусные программы под их покупательские привычки.

При этом для 36% пользователей важно точечно настраивать, какие именно данные видит ИИ. 27% хотят понимать принципы формирования советов. А 22% опрошенных нужна функция мгновенного отключения с полным стиранием информации.

Делиться данными согласны 20%, но только если есть очевидная материальная польза. Анонимность важна для 13% пользователей. 

Ведение бизнеса

Где взять деньги для бизнеса в 2026 году: сравнение инструментов

В 2026 году у предпринимателя есть несколько способов привлечь деньги на запуск или развитие бизнеса: вложить свои средства, взять кредит, воспользоваться господдержкой и другими инструментами. Каждый вариант отличается по требованиям, срокам и суммам. Разберем самые популярные источники финансирования: кому и в каких ситуациях они подходят.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ха-ха, ИИ ошибется, часть денег можно потерять. А когда напишешь ему : неккоретный ответ, ИИ ответит: Приношу извинения за неточный ответ

  • Rozalya

    Новость подана как исследование про доверие россиян к ИИ в финансах, а в конце — блок с рекламой курса «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». Никакой связи между опросом про нейросети и содержанием курса из текста не прослеживается. Это стандартный приём: взять горячую тему, привязать к ней свой продукт и поставить агрессивную скидку................. такой ответ дал ИИ

