Эксперт сообщил, кому поднимут пенсии в июне 2026

Повышение пенсии будет для тех, кто достиг возраста 80 лет и инвалидов I группы.

Две категории пенсионеров в июне 2026 года получат прибавку к пенсии. Выплату проиндексируют автоматически.

«Для пенсионеров, которым в мае 2026 года исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии», — рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Сейчас фиксированная часть равна 9 584,69 рублей, после увеличения она составит 19 168 руб.

Эксперт напомнил, что пенсия состоит из двух частей: фиксированной и страховой. Размер страховой части зависит от трудового стажа и суммы страховых взносов.