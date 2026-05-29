⚡️ Итоги дня: 5G может появиться в РФ в июне 2026 года, родители платят детям за отказ от соцсетей, цены на отдых в ОАЭ упали на 50-70%
Некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30-50%. Это результат позитивных процессов в экономике, а не просто сезонное явление, считает профессор Финансового университета Константин Лебедев.
С начала 2026 года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда.
Средняя зарплата сварщиков в Москве составляет 250 тыс. рублей. Открыто более 1,7 тыс. вакансий для сварщиков открыто, а сварочное производство сегодня — это высокотехнологичная отрасль с большим запросом на квалифицированные кадры.
Wildberries планирует запустить в РФ продажи товаров из Республики Корея и Индии.
Оператор связи МТС решил ввести три новых режима роуминга, самый простой из которых является бесплатным, сообщили в компании. Теперь эта услуга работает на 31 направлении.
Сеть 5G может появиться в России в конце июня 2026 года. Правительство планирует выделить МТС, «Вымпелкому», «Мегафону» и Т2 частотный диапазон 4,63-4,99 ГГц.
Пользователи «Авито» смогут получить целевой кредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца, не уходя с платформы.
Почти 80% россиян воспользовались бы помощью человекоподобного робота в отделении банка. Лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров. В эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие.
Переговоры о возможной продаже маркетплейса цветов и подарков Flowwow компании «Яндекс» завершились без сделки. Стороны вели переговоры девять месяцев.
В Общественной палате предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре.
Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon с 1 по 25 мая 2026 года вырос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.
32% школьников собираются взять наряды на выпускной в прокат, 43% будут покупать только новые вещи, при этом большинство из них отдадут свой выбор в пользу базовых моделей, которые можно носить и после праздника. Средний чек в 2026 году заметно меньше по сравнению с прошлым годом — 8400 рублей против 13 200.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал кратно увеличить бюджетные места в вузах и запустить программы переквалификации специалистов для развития робототехники в России.
График отключения горячей воды в доме стал доступен в «Яндекс Картах». Пока такая функция доступна пользователям в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Четверть опрошенных россиян платят своим детям за отказ от социальных сетей, из них 29% выделяют от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.
YouTube ограничивает доступ к видео для пользователей с VPN в России. При просмотре появляется предупреждение об отключении обхода блокировки. Ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями («Формула-1», Олимпийские игры) и ТВ-премьерами с эксклюзивным показом.
Летний отдых в ОАЭ подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке. Цены упали на 50-70% до 8000-9000 рублей в сутки.
Рейтинг одобрения работы Путина снизился до 67,5% после смены методологии оценки ВЦИОМ. Теперь сотрудники аналитического центра не только опрашивают россиян по телефону, но и ходят по квартирам.
помидоры, огурцы и картошка? особенно в сельской местности?
я расскажу мнение профессора своей бабушке!
жаль что у неё нет возможности поговорить с таким умным человеком. Она бы наверное с удовольствием согласилась бы рассказать унучику про ежегодные позитивные процессы в экономике летом-осенью и тут же резкие негативные процессы зимой и особенно весной перед посадкой!
СОвершенно чудным образом по этим процессам даже упущенный календарь восстановить можно!
а интернет? когда появится?
а вы ещё про какую-то там повышение рождаемости говорите!
Тут некоторые за 9 месяцев так и не смогли ни о чём договориться! А не то что родить!