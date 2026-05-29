⚡️ Итоги дня: 5G может появиться в РФ в июне 2026 года, родители платят детям за отказ от соцсетей, цены на отдых в ОАЭ упали на 50-70%

Некоторые продукты в ближайшее время могут подешеветь на 30-50%. Это результат позитивных процессов в экономике, а не просто сезонное явление, считает профессор Финансового университета Константин Лебедев.

С начала 2026 года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда.

Средняя зарплата сварщиков в Москве составляет 250 тыс. рублей. Открыто более 1,7 тыс. вакансий для сварщиков открыто, а сварочное производство сегодня — это высокотехнологичная отрасль с большим запросом на квалифицированные кадры.

Wildberries планирует запустить в РФ продажи товаров из Республики Корея и Индии.

Оператор связи МТС решил ввести три новых режима роуминга, самый простой из которых является бесплатным, сообщили в компании. Теперь эта услуга работает на 31 направлении.

Сеть 5G может появиться в России в конце июня 2026 года. Правительство планирует выделить МТС, «Вымпелкому», «Мегафону» и Т2 частотный диапазон 4,63-4,99 ГГц.

Пользователи «Авито» смогут получить целевой кредит на покупку автомобиля с пробегом у частного продавца, не уходя с платформы.

Почти 80% россиян воспользовались бы помощью человекоподобного робота в отделении банка. Лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров. В эмоционально нагруженных ситуациях люди по-прежнему рассчитывают на человеческое участие.

Переговоры о возможной продаже маркетплейса цветов и подарков Flowwow компании «Яндекс» завершились без сделки. Стороны вели переговоры девять месяцев.

В Общественной палате предложили ввести в школах обязательный экзамен по физкультуре.

Спрос россиян на пособия для подготовки к ОГЭ на Ozon с 1 по 25 мая 2026 года вырос в два раза относительно аналогичного периода прошлого года.

32% школьников собираются взять наряды на выпускной в прокат, 43% будут покупать только новые вещи, при этом большинство из них отдадут свой выбор в пользу базовых моделей, которые можно носить и после праздника. Средний чек в 2026 году заметно меньше по сравнению с прошлым годом — 8400 рублей против 13 200.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал кратно увеличить бюджетные места в вузах и запустить программы переквалификации специалистов для развития робототехники в России.

График отключения горячей воды в доме стал доступен в «Яндекс Картах». Пока такая функция доступна пользователям в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Четверть опрошенных россиян платят своим детям за отказ от социальных сетей, из них 29% выделяют от 10 тыс. до 25 тыс. рублей в месяц.

YouTube ограничивает доступ к видео для пользователей с VPN в России. При просмотре появляется предупреждение об отключении обхода блокировки. Ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями («Формула-1», Олимпийские игры) и ТВ-премьерами с эксклюзивным показом.

Летний отдых в ОАЭ подешевел на фоне незавершенного конфликта на Ближнем Востоке. Цены упали на 50-70% до 8000-9000 рублей в сутки.