❗ С 16 июля 2026 налоговые начнут проводить бездекларационные камеральные проверки и начислять пени

Если не сдать за 2025 год налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ после продажи недвижимости или получения ее в дар не от близких родственников, ФНС все равно начнет проверку.

Если в 2025 году налогоплательщик продал недвижимость до окончания минимального предельного срока владения (3 или 5 лет) либо получил ее в подарок не от близкого родственника и при этом до 30 апреля 2026 не представил 3-НДФЛ, то с 16 июля 2026 налоговая инспекция начнет проводить камеральную проверку, исходя из данных о сделке, полученных от органов Росреестра.

При этом учтут установленный имущественный налоговый вычет в размере:

1 млн рублей — при продаже жилой недвижимости;

250 тыс. — при продаже иного имущества.

Срок камеральной проверки составляет 3 месяца.

В итоге, налоговики имеют право сами рассчитать налог к уплате в бюджет на основании сведений от регистрирующих органов, предупреждает УФНС.

В налоговые органы от Росреестра поступает информация о всех совершенных физлицами сделках с недвижимым имуществом: о сумме сделки, кадастровой стоимости, виде недвижимости, дате начала владения, дате отчуждения, площади, доли.

При этом можно до завершения камералки самостоятельно представить 3-НДФЛ с документами, подтверждающими фактические расходы на приобретение недвижимости. В этом случае начатая бездекларационная камеральная проверка прекращается и начинается проверка декларации.

Если в ходе камералки декларации плательщик не представит сведения о реальных условиях сделки продажи или дарения, будет составлен соответствующий акт проверки и вынесено решение.

Помимо начисленного НДФЛ будет штраф 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1 000 рублей. Также с 16 июля 2026 будут начислены пени за каждый день просрочки уплаты.

Физлицо может считать, что вообще не обязано подавать 3-НДФЛ. Тогда надо обратиться в ИФНС с подтверждающими документами, пояснениями.