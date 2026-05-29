Налоговики ответили, как отчитаться по нескольким иностранным счетам

В рубрике ответов на частые вопросы налоговики пояснили, как представить отчет по зарубежным счетам, если открыто несколько иностранных счетов.

«Физические лица представляют один отчет по всем иностранным счетам за отчетный год. По каждому счету заполняется свой Лист 2 и к нему Листы 3 или 4 соответственно», — пояснили представители ФНС.

Если по какому-то счету движения средств не было, в отчете ставят нулевые значения.