УФНС по Краснодарскому краю: бизнес адаптируется, ищет новые ниши и сохраняет высокую предпринимательскую активность

Налоговики Кубани отчитались от положении предпринимателей в регионе в 2026 году.

27 мая 2026 года в Краснодаре прошел форум «Бизнес и государство: открытый диалог» под председательством замгубернатора Краснодарского края Александра Руппеля, приуроченный ко Дню российского предпринимательства. От УФНС по региону приняла участие заместитель руководителя Алена Кучковская.

«Практически каждый второй предприниматель юга России зарегистрирован в Краснодарском крае. Сегодня МСП — это фундамент экономики края. Почти 89% всех хозяйствующих субъектов региона — малый и средний бизнес. В этой сфере работают почти 1,4 миллиона человек – по сути, каждый второй занятый в экономике житель края. Именно поэтому поддержка МСП — это вопрос устойчивости всей экономики региона. Краснодарская агломерация в этой части играет особую роль: порядка 40% всего малого и среднего бизнеса в крае сосредоточены в Краснодаре, Горячем Ключе, Динском и Северском районах», – рассказал Александр Руппель.

Алена Кучковская отметила, что «благодаря инициативности предпринимателей, их смелости, умению рисковать и принимать нестандартные решения создаются новые рабочие места и улучшается качество жизни граждан».

По ее данным, идет увеличение количества ИП: на 01.05.2026 зарегистрировано 268 тыс., это на 14 тысяч больше, чем в мае 2025. Это говорит о том, что «бизнес адаптируется, ищет новые ниши и сохраняет высокую предпринимательскую активность», отметила чиновница.

За 12 месяцев 2025 в консолидированный бюджет Краснодарского края поступило более 518,2 млрд рублей. К соответствующему периоду прошлого года рост — 31,3 млрд.